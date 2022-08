Farkes „große Hoffnung“ bei Sommer & Hofmann

Daniel Farke zeigt sich optimistisch, dass auch Keeper Yann Sommer (33) und Offensivmann Jonas Hofmann (30) ihre Verträge bei Borussia Mönchengladbach verlängern. „Ich weiß, dass sie die Art und Weise, wie wir hier arbeiten, sehr schätzen und ich habe große Hoffnung, dass in den nächsten Tagen die ein oder andere positive Nachricht da ist“, sagte der Fohlen-Coach nach dem 3:1 gegen die TSG Hoffenheim.

Jüngst hatte bereits Alassane Plea seinen Vertrag bei der Borussia bis 2025 verlängert, was besagter Hofmann mit Blick auf die eigene Zukunft am ‚Sky‘-Mikrofon als „gutes Zeichen“ wertete. Sommer wiederum sagte dem Bezahlsender zu seiner Vertragssituation: „Wir sind in sehr offenen Gesprächen. Wir setzen uns an den Tisch und schauen uns in die Augen. Ich bin jetzt acht Jahre hier. Wir haben unsere Gedanken ausgetauscht und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.“ Beide Verträge laufen stand jetzt nach der Saison aus.