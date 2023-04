Salzburg verpflichtet Hofer

Raphael Hofer wird zukünftig offiziell dem Kader von RB Salzburg angehören. Der österreichische Serienmeister verkündet, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler vom FC Liefering verpflichtet wurde und einen Vertrag bis 2026 unterschreibt.

Hofer war 2016 in die Salzburger Jugend gewechselt. Seit 2021 spielt er in Liefering, wo das Farmteam von RB beheimatet ist. In der laufenden Saison kam Hofer zu 19 Einsätzen in der zweiten Liga, in der Youth League spielte er siebenmal für RB.

