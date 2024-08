Bundesliga-Duo chancenlos bei van den Berg?

Ein Bundesliga-Wechsel von Sepp van den Berg (22) wird immer unwahrscheinlicher. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat sich die TSG Hoffenheim aus dem Poker um die Dienste des niederländischen Innenverteidigers inzwischen zurückgezogen. Und für Ex-Leihklub Mainz 05 komme zumindest eine Festverpflichtung weiter nicht in Frage.

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel stellt gegenüber ‚Sky‘ klar: „Wir würden ihn gerne behalten und Sepp würde das auch sehr gerne tun. Wir werden aber keinen Spieler für über 20 Millionen Pfund kaufen, was Liverpool möchte. Unser Verein kann das nicht leisten.“ Heißt: Nur eine Leihe wäre für den FSV stemmbar. Ob sich der LFC in dieser Hinsicht noch verhandlungsbereit zeigt, bleibt abzuwarten. Bei einem Entgegenkommen könnte auch die TSG noch einmal an den Verhandlungstisch zurückkehren.