Hertha: Gerüchte um Schwarz-Nachfolger

Die Abstiegssorgen in Berlin werden größer. Das 1:3 gegen die TSG Hoffenheim hat die Hertha auf Relegationsplatz 16 abrutschen lassen. Erste Gerüchte um eine mögliche Entlassung von Cheftrainer Sandro Schwarz machen die Runde, das ist in einer solchen Situation nicht ungewöhnlich.

Einem Bericht der ‚Bild‘ geistert der Name Markus Gisdol als potenzielle Nachfolgelösung durch die Hauptstadt. Eine Kontaktaufnahme soll es aber noch nicht gegeben haben. Der Verein wolle vorerst mit Schwarz weiterarbeiten – nicht ganz klar sei aber, wie der neue Investor 777 Partners denkt, der 100 Millionen Euro in die Hertha pumpt und einen Abstieg unbedingt vermeiden will.

Schwarz jedenfalls betonte am Wochenende, er spüre „komplett“ das nötige Vertrauen. Pikant: Gisdol, seit seiner Trennung von Lok Moskau vor einem Jahr ohne Trainerposten, wurde erst kürzlich bei Hertha-Besieger TSG Hoffenheim gehandelt. Dort hat sich Pellegrino Matarazzo mit dem 3:1-Sieg aber erst einmal Luft verschafft.