Hernández begründet Bayern-Abschied: „Wollte mich wohler fühlen“

Lucas Hernández hat Einblick in die Gedanken gewährt, die ihn zur Entscheidung gegen den FC Bayern und für Paris St. Germain bewegten. „Ich wollte in ein Land zurückkehren, in dem ich mich wohler und zuhause fühle“, lässt der 27-Jährige im Interview mit der ‚L‘Équipe‘ wissen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachkarten will Hernández allerdings nicht. „Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Ich hatte die Chance, vier Jahre lang dort zu spielen und mit ihnen alles zu gewinnen, aber ich brauchte eine weitere Herausforderung“, so der zweikampfstarke Linksfuß, den die Bayern trotz seiner Verletzungsanfälligkeit nur allzu gerne gehalten hätten.

Lese-Tipp

FC Bayern: Upamecano mit Kampfansage

An finanziellen Aspekten habe es nicht gelegen, versichert Hernández, dem ein Vertragsangebot der Münchner vorlag. „Ich hatte die Möglichkeit, beim FC Bayern zu verlängern, aber das Interesse von PSG, ihr Ehrgeiz und das Projekt, das der Verein in Zukunft auf die Beine stellen will, haben mich überzeugt“, begründet Hernández, der nun dabei helfen soll, den ersten Champions League-Erfolg für PSG einzufahren.