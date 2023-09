Zapata wechselt nach Turin

Duván Zapata tauscht das Trikot innerhalb der Serie A. Wie der FC Turin mitteilt, kommt der 32-jährige Mittelstürmer auf Leihbasis von Atalanta Bergamo.

Zapata trug fünf Jahre lang das Atalanta-Trikot und erzielte 82 Tore in 191 Spielen. In den ersten beiden Spielen der neuen Saison stand der Kolumbianer jeweils in der Startelf – trotzdem geht es nun nach Turin.