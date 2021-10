Ibrahimovic in den Startlöchern

Zlatan Ibrahimovic arbeitet fleißig an seiner Rückkehr in den Spielbetrieb. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der 40-Jährige am gestrigen Donnerstag wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Eine Rückkehr in den Kader für das Spiel gegen Hellas Verona am Samstag (20:45 Uhr) sei möglich.

Ibrahimovic kam in dieser Saison erst zu einem 30-minütigen Einsatz gegen Lazio Rom (2:0), in dem der Sturm-Oldie auch gleich einen Treffer erzielte. Seither setzte den Schweden eine Achillessehnenverletzung außer Gefecht.