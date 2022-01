Brighton holt Caicedo zurück

Premier League-Klub Brighton & Hove Albion hat wegen seiner angespannten Personalsituation die bis Sommer geplante Ausleihe von Mittelfeldspieler Moisés Caicedo vorzeitig beendet. Der 20-jährige Ecuadorianer spielte bis Ende Dezember 14 Mal für den belgischen Erstligisten Beerschot V.A..

Albion have recalled Moises Caicedo from his loan spell with Belgian side Beerschot. 🇪🇨



