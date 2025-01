Bayern-Talent Eckl verliehen

Der FC Bayern will Jason Eckl per Leihe künftig mehr Spielzeit auf höherem Niveau verschaffen. Die Münchner teilen mit, dass der 17-jährige Mittelstürmer den hauseigenen Campus verlässt und in der Rückrunde für die SpVgg Unterhaching aufläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eckl kam im bisherigen Saisonverlauf vorwiegend für die U19 des Rekordmeisters zum Einsatz. Allerdings durfte der Linksfuß auch schon in zwei Partien für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Luft schnappen. Bei Unterhaching erwartet ihn jetzt der Abstiegskampf in Liga drei.