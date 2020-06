King verlässt Leicester

Andy King wird nie wieder für Leicester City auflaufen. Wie der Premier League-Klub offiziell bestätigt, wird der zum Saisonende auslaufende Vertrag nicht verlängert. King steht seit 2004 bei den Foxes unter Vertrag, wurde seitdem aber mehrfach verliehen. Aktuell läuft der 31-jährige Mittelfeldspieler leihweise für den Zweitligisten Huddersfield Town auf.

Leicester gibt darüber hinaus bekannt, dass King die Saison bei den Terriers beenden wird. Der ursprüngliche Leihvertrag wäre bereits Ende Mai ausgelaufen. Der frühere walisische Nationalspieler wechselte im Winter zum Championship-Klub. Sieben Einsätze stehen seitdem zu Buche. Am Sonntag wird die Zweitliga-Saison wieder aufgenommen.

.@AndyKingy will call time on one of the most distinguished and decorated Leicester City careers in the Club’s history when his contract expires at the end of this season 💙

#ThankYouKingy