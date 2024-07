Letztes Angebot: Undav-Entscheidung in Kürze

Der VfB Stuttgart legt in den Verhandlungen um Deniz Undav (28) noch einmal nach. Informationen der ‚Bild‘ zufolge will der Vizemeister in der nächsten Woche ein erhöhtes, aber auch letztes Angebot bei Brighton & Hove Albion einreichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die neue Offerte soll sich auf 24 bis 25 Millionen Euro plus Boni belaufen. 23 Millionen Euro exklusive Extrazahlungen lehnten die Seagulls vor rund zwei Wochen noch ab.

Lese-Tipp

VfB verlängert mit Kastanaras

Die Ausgangslage hat sich inzwischen aber verändert – nach der Verpflichtung von Rekordneuzugang Ermedin Demirovic (26), der für bis zu 26 Millionen Euro vom FC Augsburg geholt wurde, hat der VfB etwas weniger Druck bei der Stürmersuche. Auf der anderen Seite wechselte aber Top-Torjäger Serhou Guirassy (28) zu Borussia Dortmund.

Unter der Anzeige geht's weiter

Undav war in der vergangenen Saison leihweise für Stuttgart aufgelaufen. In der Folge zog der VfB eine 20 Millionen Euro hohe Kaufoption, Brighton wiederum eine Rückkaufklausel in selber Höhe. Geht es nun endgültig ins Schwabenland? Die kommende Woche könnte für Klarheit sorgen.