Trainersuche: Darmstadt denkt an Anfang

Beim SV Darmstadt 98 ist man bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer offenbar auf einen geeigneten Kandidaten gestoßen. Wie das Portal ‚Liga-Zwei.de‘ berichtet, beschäftigen sich die Lilien mit Markus Anfang. Der ehemalige Coach des 1. FC Köln ist seit seiner Entlassung im April 2019, kurz vor dem sicheren Bundesliga-Aufstieg mit den Domstädtern, auf Vereinssuche.

Anfang betonte vor wenigen Tagen in der ‚Bild‘: „Für mich ist die Aufgabe entscheidend, egal, wo. Wenn das dann passt, dann bin auch zu allem bereit.“ Der 45-Jährige würde am Böllenfalltor das Amt des scheidenden Dimitrios Grammozis (41) übernehmen. Mit dem Griechen konnten sich die Darmstädter nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Sein Arbeitspapier beim Zweitligisten läuft am 30. Juni aus.