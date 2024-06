Pollersbeck wechselt nach Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg schnappt sich Ex-Hamburger Julian Pollersbeck. Wie die Oberpfälzer offiziell bekanntgeben, wechselt der 29-Jährige vom 1.FC Magdeburg an die Donau. Der SSV stattet seinen neuen Torhüter mit einem Vertrag bis 2026 aus. „Wir freuen uns sehr, dass Julian sich für den Weg beim SSV Jahn entschieden hat. Nach einer zuletzt nicht einfachen Zeit für ihn, wollen wir ihn dabei unterstützen, wieder an sein Leistungspotenzial anzuknüpfen“, so Jahn-Geschäftsführer Achim Beierlorzer.

Pollersbeck startete 2016 mit seinem Debüt in der U21-Nationalmannschaft und dem anschließenden Wechsel zum Hamburger SV durch. Es folgten Stationen in der Ligue 1, bei denen der gebürtige Altöttinger nicht mehr an sein Leistungsniveau anknüpfen konnte. Jetzt glaubt er an die Trendwende in Regensburg: „Ich verspüre große Vorfreude und Dankbarkeit. Der SSV Jahn hat mir nach einer zuletzt nicht ganz so leichten Saison Vertrauen entgegengebracht. Ich möchte nun auf dem Platz alles geben und kann den Trainingsstart kaum abwarten. Die Finger jucken.“