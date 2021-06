Löw: Startelf mit Müller „wird schwierig“ | Musiala im Kader

Bundestrainer Joachim Löw schätzt die Chancen auf einen Startelf-Einsatz von Thomas Müller (31) gegen Ungarn am morgigen Mittwoch (21 Uhr) gering ein. „Dass Müller von Anfang an spielt, wird schwierig sein“, sagte der Bundestrainer gegenüber der ‚Sportschau‘. Noch immer laboriert sein Offensivspieler an einer Kapselverletzung im Knie. Eine endgültige Entscheidung ist am morgigen Vormittag zu erwarten.

Besser stehen die Chancen beim zuletzt ebenfalls angeschlagenen zweiten DFB-Rückkehrer Mats Hummels (32). „Fitness und Gesundheit muss man da unterscheiden“, so der Innenverteidiger, „ich bin fit, habe aber ein bisschen Probleme, die ich da mit mir herumtrage. Für die Spiele wird es schon immer hinhauen.“

UPDATE (19:58 Uhr): Auf der heutigen DFB-Pressekonferenz verwies Löw auf die Frage nach Müllers Einsatz gegen Ungarn auf den morgigen Abschlusstest. Jamal Musiala wird erstmals bei dieser EM im Kader stehen.