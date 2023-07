Ramsey zurück in der Heimat

Aaron Ramsey schnürt künftig die Fußballschuhe wieder in seiner Heimat Wales. Zweitligist Cardiff City vermeldet die Rückkehr des 32-jährigen Mittelfeldspielers nach über zwölf Jahren. Ramsey erhalte bei seinem Jugendklub einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Der 81-fache walisische Nationalspieler wurde in Cardiff ausgebildet, ehe 2008 der Wechsel zum FC Arsenal über die Bühne ging. Anfang 2011 folgte eine kurzweilige Rückkehr per Leihe, dann trennten sich die Wege vorerst. In der Zwischenzeit lief Ramsey bei Arsenal, Juventus Turin, den Glasgow Rangers und zuletzt OGC Nizza auf.

Ramsey zurück in die Heimat