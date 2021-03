KSC verlängert mit Kobald

Christoph Kobald bleibt dem Karlsruher SC über die Saison hinaus erhalten. Wie der Zweitligist bekanntgibt, wurde der auslaufende Vertrag mit dem 23-jährigen Innenverteidiger bis 2022 verlängert. Kobald freut sich „extrem, hier den nächsten Schritt zu machen. Es passt hier beim KSC alles perfekt für meine persönliche Entwicklung.“

Der Österreicher lief in dieser Saison in 24 Pflichtspielen für den KSC auf. Kobald habe sich „seinen Stammplatz in der Innenverteidigung erkämpft, entwickelt sich ständig weiter und zahlt das Vertrauen Woche für Woche verlässlich zurück“, findet Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer: „Wir freuen uns, dass wir ein weiteres Jahr auf ihn bauen können.“