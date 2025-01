Ajax: Brobbey in die Premier League?

West Ham United hat offenbar seinen neuen Stürmer für die Rückrunde gefunden. Laut ‚Talksport‘ ist Brian Brobbey von Ajax Amsterdam der aktuelle Farovit auf ein Engagement bei den Hammers. Derzeit führen beide Klubs verhandlungen über eine Leihe. Fabrizio Romano zufolge ist jedoch eine Kaufverpflichtung nötig, damit Ajax dem Transfer final zustimmt. Bei West Ham war zuletzt auch Leipzig-Profi André Silva (29) ein Thema, nun macht der Ex-Teamkollege des Portugiesen womöglich das Rennen.

Bei Ajax kommt Brobbey in der laufenden Spielzeit auf drei Tore und sieben Vorlagen in 29 Partien, seinen letzten Treffer erzielte das Kraftpaket allerdings im November. In der Vorsaison war der 22-Jährige noch an satten 34 Toren in 43 Einsätzen direkt beteiligt. An Ajax ist Brobbey vertraglich noch bis 2027 gebunden. 2022 war der Niederländer für rund 16,4 Millionen Euro von RB Leipzig zurück zu seinem Ausbildungsklub nach Amsterdam gewechselt.