Conte wünscht sich neuen Kane-Vertrag

Antonio Conte hofft darauf, dass Harry Kane seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur verlängern wird. „Wir sprechen hier von einem Weltklasse-Stürmer und einem Spieler, der im Moment das Aushängeschild für Tottenham ist. Sicherlich würde ich mir wünschen, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt“, zitiert ‚Sky Sports‘ den Trainer der Spurs. In London steht Kane noch bis 2024 unter Vertrag.

Vor allem der FC Bayern soll sich für den Engländer interessieren. Dem Vernehmen nach will der Rekordmeister im kommenden Jahr eine Transferoffensive starten. Conte glaubt aber, dass der 29-Jährige weiß, was er an den Spurs hat: „In diesem Moment ist es für mich sehr wichtig, dass er glücklich ist, dass er sich voll und ganz auf diese Saison einlässt, dass er sich voll und ganz auf dieses Projekt einlässt und auf das, was wir tun. Das ist für mich das Wichtigste. Dann ist es eine Entscheidung, die der Spieler und der Verein treffen müssen.“