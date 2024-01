Eintracht bindet Leistungsträger Koch

Robin Koch hat sich für Eintracht Frankfurt in dieser Saison als echter Glücksgriff erwiesen. Der achtfache deutsche Nationalspieler mauserte sich schnell zum Leistungsträger und verkappten Abwehrchef. Jetzt haben die Adler Nägel mit Köpfen gemacht und den bis zum Sommer von Leeds United ausgeliehenen Rechtsfuß mit einem langfristigen Anschlussvertrag ausgestattet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die SGE mitteilt, hat Koch am Main einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Eine Ablöse sparen sich die Hessen, der Kontrakt des Ex-Freiburgers in Leeds läuft nach der Saison aus. In England sind anders als in Deutschland Leihen auch bis zum Vertragende möglich, die Unterschrift bei der Eintracht durfte offiziell aber erst ab dem 1. Januar erfolgen.

Lese-Tipp

Einigung: Koch bleibt langfristig bei der Eintracht

Sportvorstand Markus Krösche zeigt sich erfreut über den Deal: „Dass Robin sich langfristig zur Eintracht bekennt, ist ein starkes Zeichen. Wir wissen, was wir an ihm haben. Er gehört zu den Führungsspielern und ist seit seiner ersten Partie bei uns ein wichtiger Leistungsträger, an dem sich vor allem auch unsere jungen Spieler orientieren können. Durch seine höchst professionelle Einstellung ist er für viele ein Vorbild. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison trug Koch in 23 Pflichtspielen den Adler auf der Brust. Dabei gelangen ihm starke fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Vorlagen). Bei den Fans ist der gebürtige Lauterer längst zum Liebling aufgestiegen. Nun ist auch seine mittelfristige Zukunft am Main gesichert.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Halbjahr bei der Eintracht, habe jeden Tag sehr viel Spaß und fühle mich hier unglaublich wohl. Es ist alles so, wie ich es mir erhofft hatte. Daher ist es für mich und meine Karriere die logische Konsequenz, dass ich meinen Vertrag über die Leihe hinaus verlängere. Ich will hier weiter mit Verantwortung vorangehen und vor allem erfolgreich sein. Wir haben noch viel vor und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere gesteckten Ziele erreichen werden. Ich freue mich sehr auf die Zukunft und eine spannende Rückrunde“, so Koch.