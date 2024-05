Bayer: Rolfes kommentiert Tah-Gerüchte

Simon Rolfes ist guter Dinge, dass sich Jonathan Tah (28) für eine Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen entscheiden wird. „Ich habe ein gutes Gefühl, dass er bleibt. Weil er spürt, was hier entstanden ist in den letzten Jahren. Und auch, was auch noch möglich ist. Deshalb bin ich sehr entspannt“, zitiert ‚Sky‘ den Sportchef der Leverkusener.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Dass du nach gewisser Zeit und in diesem Alter überlegst, ob es noch eine andere Situation gibt, ist verständlich und kein Problem“, führt Rolfes aus. Um Tah wirbt der FC Bayern. Und dem Vernehmen nach kann sich der Innenverteidiger durchaus vorstellen, den Schritt zum Rekordmeister zu gehen. Weil sich Tah ein Jahr vor Vertragsende befindet, muss Bayer entweder verlängern oder den Leistungsträger verkaufen.