Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der Rekordmeister wickelte in den zurückliegenden Tagen gleich zwei Monster-Deals ab. Robert Lewandowski unterschrieb am Dienstag seinen Vertrag beim FC Barcelona und bringt den Münchnern eine Ablöse von 45 Millionen Euro ein. Am selben Tag nahmen die Bayern mit Matthijs de Ligt von Juventus Turin ihren neuen Abwehrchef für 67 Millionen Euro unter Vertrag.

Borussia Dortmund

Die Schwarz-Gelben müssen bis auf Weiteres auf Neuzugang Sébastien Haller verzichten. Beim 28-Jährigen wurde ein Hodentumor diagnostiziert. Eine finale Entscheidung, ob der BVB einen Sturm-Ersatz an Bord holt, wurde noch nicht getroffen. Unter anderem wurde der Borussia Luis Suárez (35) angeboten. Der aktuell vereinslose Uruguayer steht jedoch vor einem Wechsel in seine Heimat.

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏





Bayer Leverkusen

Die wohl wichtigste Nachricht in dieser Woche für die Werkself war der Verbleib von Moussa Diaby. Der 23-jährige Außenbahnstürmer kündigte gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ an, auch in der kommenden Spielzeit für Bayer auf Torejagd zu gehen. Sein Vertrag bei Werkself läuft noch bis 2025.

RB Leipzig

Leipzig kann sich über ein dickes Transferplus bei Brian Brobbey freuen. Der 20-jährige Stürmer wechselt ein Jahr nach seinem ablösefreien Wechsel zu RB für 16,35 Millionen Euro zurück zu seinem Ausbildungsklub Ajax Amsterdam. Auf der anderen Seite stehen die Sachsen mit David Raum von der TSG Hoffenheim laut ‚Sport1‘ vor der Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers. Der Deal soll in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Union Berlin

Die Eisernen gestalteten diese Woche ihr Mittelfeld um. Keita Endo (24) wird die Saison als Leihspieler bei Eintracht Braunschweig verbringen. Gleichzeitig holten die Berliner mit Morten Thorsby (26) von Sampdoria Genua einen Ersatz an Bord.

Keine Zeit zu verlieren: Jetzt schnell zum ersten Training, lieber @mortenthorsby 🤝





SC Freiburg

In Freiburg tat sich bei den Profis diese Woche transfertechnisch recht wenig. Dafür nahm der Klub von Christian Streich mit Andi Hoti von Inter Mailand einen Perspektivspieler unter Vertrag. Der 19-jährige Innenverteidiger ist zunächst für die zweite Mannschaft des Bundesligisten eingeplant.

1. FC Köln

Bei Neuzugang Denis Huseinbasic ist ein Leihgeschäft vom Tisch. Trainer Steffen Baumgart schloss aus, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler diesen Sommer an einen anderen Klub ausgeliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln.

Mainz 05

Rechtsverteidiger Ronaël Pierre-Gabriel bleibt nach FT-Informationen voraussichtlich in Frankreich. Der 24-Jährige steht vor einer Leihe zu Racing Straßburg.

TSG Hoffenheim

Bei der TSG kam diese Woche viel Bewegung in die Personalsituation in der Defensive. Während Linksverteidiger David Raum vor dem Wechsel zu RB Leipzig steht, wurde Kasim Adams mitsamt Kaufoption an den FC Basel ausgeliehen. Zudem befinden sich die Sinsheimer unmittelbar vor der Verpflichtung von Schalkes Ozan Kabak.

Borussia Mönchengladbach

Torhüter Yann Sommer (33) könnte nach ernsten Abwerbeversuchen des OGC Nizza nun doch in Gladbach bleiben. Die Verhandlungen mit dem Ligue 1-Klub wurden laut dem Schweizer ‚Blick‘ beendet. Eine Verlängerung seines bis 2023 laufenden Vertrags könne sich der Keeper „selbstverständlich […] vorstellen“, wie er gegenüber der ‚Sport Bild‘ äußerte.

Eintracht Frankfurt

Frankfurt könnte Evan N'Dicka (22) in diesem Transfersommer noch abgeben. Nach Berichten von Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano buhlt der AC Mailand um den Franzosen. N'Dickas Vertrag bei den Adlern ist nur noch bis 2023 datiert. Doch ob die Avancen am Ende konkret werden, hängt stark von Milans Transferbudget ab, heißt es weiter.

VfL Wolfsburg

Der Abgang von Kevin Mbabu (27) ist so gut wie besiegelt. Der Schweizer wird die Wölfe verlassen und zukünftig für den FC Fulham auflaufen. Der Termin für den Medizincheck ist laut ‚Sky Sports‘ bereits gebucht. Als Ablöse werden 5,5 Millionen Euro plus zwei weitere Millionen an möglichen Boni fällig.

VfL Bochum

Gerrit Holtmann (27) sieht seine unmittelbare Zukunft weiter an der Castroper Straße. Der sprintstarke Flügelspieler hat beim VfL Bochum bis 2025 unterschrieben.

Ja was haben wir uns denn dabei schon wieder gedacht!?🙊 Sorry Gerrit, und danke für die Klarstellung💙#meinVfL

FC Augsburg

Mit Michael Gregoritsch (28) ließ man einen Stürmer zum SC Freiburg ziehen. Weitere Abgänge sollen jedoch nicht folgen, deutet FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter gegenüber dem ‚kicker‘ an: „Wir müssen nicht verkaufen.“ Bei einem unmoralischen Angebot oder „Win-win-Situationen“, wie Reuter es nennt, wird dies allerdings überdacht.

VfB Stuttgart

Die Schwaben geben zwei Talente leihweise ab: Stürmer Mohamed Sankoh (18) wird die kommende Saison Spielpraxis bei Vitesse Arnheim sammeln. Roberto Massimo (21) wird hingegen für eine Saison an den portugiesischen Zweitligisten Académico Viseu verliehen.

Roberto #Massimo auf Leihbasis nach Portugal



Der 21-Jährige wechselt für eine Saison zu Académico Viseu FC.

Hertha BSC

Jordan Torunarigha verlässt seinen Jugendklub und heuert bei der KAA Gent an. Vergangene Rückrunde verbrachte der Abwehrspieler bereits leihweise beim Klub aus Belgien. Der 24-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

FC Schalke 04

Die Knappen haben einen Abnehmer für Ozan Kabak (22) gefunden. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der türkische Innenverteidiger vor dem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Demnach ist Kabak bereits unterwegs zum obligatorischen Medizincheck. Dem Bericht zufolge kassiert Schalke fünf Millionen Euro für den Defensivakteur.

Werder Bremen

Die Hanseaten haben vor, ihren Kader zu lichten. Stürmer Nick Woltemade (20), Torhüter Eduardo Dos Santos Haesler (23) und Außenstürmer Abdenego Nankishi (20) stehen laut dem ‚kicker‘ auf Werders Abstellgleis.