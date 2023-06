Ex-RB-Juwel Aaronson in die Bundesliga?

Union Berlin beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Brenden Aaronson. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, erwägt der Champions League-Teilnehmer, ein Angebot für den Offensivspieler von Leeds United abzugeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aaronson ist noch bis 2027 an die Whites gebunden, aufgrund des Abstiegs des Klubs steht nun aber ein Wechsel im Raum. Denn dem Bericht zufolge befindet sich im Vertrag des 22-Jährigen eine Ausstiegsklausel, die nach dem Gang in die zweite englische Liga nun greift. In welcher Höhe diese liegt, bleibt offen.

Lese-Tipp

Union und der geplatzte Kane-Traum

Es ist jedoch anzunehmen, dass der Betrag deutlich unter den rund 30 Millionen Euro liegen wird, die Leeds im Sommer 2022 an RB Salzburg überwies. Im Trikot der Österreicher konnte Aaronson als dynamische Offensivkraft überzeugen, in der Premier League tat sich der US-Amerikaner deutlich schwerer. In 36 Einsätzen traf er nur einmal.