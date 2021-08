James unterschreibt bei Leeds

Daniel James wechselt innerhalb der Premier League. Wie Leeds United offiziell bekanntgibt, kommt der walisische Flügelspieler von Manchester United. Laut Fabrizio Romano fließen 28 Millionen Euro Ablöse.

Bereits vor seinem Wechsel zu den Red Devils im Jahr 2019 stand der 23-Jährige kurz vor dem Wechsel zu Leeds. Bei United kam der pfeilschnelle Rechtsfuß in den vergangenen zwei Saisons nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

📞 The call has been answered! pic.twitter.com/u9j9YG5FUT