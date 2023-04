Borussia: Kommt der Thuram-Nachfolger wieder aus Frankreich?

Der französische Markt hielt schon so einige Verstärkungen für Borussia Mönchengladbach parat. Manu Koné, Alassane Plea oder eben auch Marcus Thuram, der im Sommer zum Leidwesen aller, die es mit der Borussia halten, ablösefrei von Bord gehen wird.

Klar ist: Es wird kein leichtes Unterfangen, diese Lücke zu einem adäquaten Preis zu schließen – vor allem dann, wenn man den internationalen Wettbewerb verfehlt. Und genau danach sieht es zurzeit aus.

Krasso würde passen

Ein Kandidat bei den Fohlen ist einem Bericht aus Frankreich zufolge Jean-Philippe Krasso. ‚90footballfr‘, eine von ehemaligen Redakteuren von ‚France Football‘ ins Leben gerufene App, berichtet vom Interesse der Gladbacher an dem 25-jährigen Ivorer, dessen Vertrag bei der AS St. Étienne im Sommer ausläuft und der somit ablösefrei zu haben ist. Der Spieler „nähert sich Borussia“, so der Wortlaut.

Krasso ist mit seinen 1,87 Metern ebenso wie Thuram körperlich sehr stark, hat aber auch Vorzüge im Dribbling und in puncto Geschwindigkeit. Zudem spricht der gebürtige Stuttgarter, der mit zehn Jahren mit seiner Familie nach Frankreich zog, deutsch. In Frankreichs zweiter Liga gelangen dem Linksfuß 16 Treffer und neun Vorlagen in 29 Spielen der laufenden Saison.

„Im Moment konzentriere ich mich auf St. Etienne und überlasse meine Zukunft den Menschen, die das managen müssen. Ich würde auch gerne Torschützenkönig werden. Dann können wir an die Zukunft denken,”, sagte Krasso zuletzt über seine Zukunft.

Unter sportlichen und finanziellen Gesichtspunkten würde der vierfache Nationalspieler also sehr gut zur Borussia passen. Bleibt abzuwarten, ob sich das Interesse des Bundesligazehnten in den kommenden Wochen weiter konkretisiert.