Van Bommel unterschreibt bei Eindhoven

Ruben van Bommel wechselt innerhalb der Eredivisie. Wie die PSV Eindhoven offiziell vermeldet, verlässt der 20-Jährige AZ Alkmaar und wechselt zum amtierenden niederländischen Meister. Dem Vernehmen nach fließen rund 16 Millionen Euro Ablöse für den Linksaußen. Bei Eindhoven unterschreibt der Sohn von Bayern-Legende Mark van Bommel einen Vertrag bis 2030.

In der vergangenen Saison konnte der U21-Nationalspieler der Niederlande wettbewerbsübergreifend 16 Scorer in 34 Partien verzeichnen. „Ruben ist ein einzigartiger Athlet mit einem hervorragenden Schuss, großer Spieltiefe und einem gefährlich starken Dribbling. Gleichzeitig hat er die richtige Einstellung und ist erst 20 Jahre alt, was bedeutet, dass noch viel Raum für Entwicklung besteht. Ruben ist in jeder Hinsicht eine fantastische Ergänzung für die PSV“, erklärt Ernest Stewart, der Technische Direktor der PSV.