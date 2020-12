Hübers wartet auf 96

Abwehrspieler Timo Hübers würde seinen auslaufenden Vertrag bei Hannover 96 sehr gerne verlängern. Daraus macht das Eigengewächs gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ keinen Hehl: „Über den Vertrag habe ich mir noch nicht so riesig viele Gedanken gemacht. Es gab bereits Gespräche. Ich würde mich freuen, wenn der Verein auf mich zukommt und ein Angebot vorlegt.“

Seit 2008 schnürt Hübers mit einem Jahr Unterbrechung die Schuhe für die Niedersachsen. „Jeder weiß, dass es für mich etwas Besonderes ist, in Hannover zu spielen. Aber alle Klubs sind in Coronazeiten vorsichtiger. Ich versuche so zu spielen, dass Hannover gar nicht anders kann, als mir ein Angebot vorzulegen“, so der 24-jährige Rechtsfuß, „Angebote anderer Vereine gab’s aber auch noch nicht.“