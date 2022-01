West Ham klopft bei Gabigol an

West Ham United versucht sein Glück offenbar bei Torjäger Gabriel Barbosa. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Hammers Kontakt zu Flamengo Rio de Janeiro aufgenommen, um über den Transfer des 25-Jährigen zu verhandeln. Grundsätzlich soll der Brasilianer einem Wechsel in die Premier League nicht abgeneigt sein. Zuletzt machten auch Gerüchte um Bayer Leverkusen die Runde.

Laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano trat West Ham mit dem Vorschlag einer 18-monatigen Leihe an Flamengo heran. Doch der brasilianische Vizemeister hat kein Interesse an einem Leihgeschäft und würde Gabigol lieber direkt verkaufen. Im abgelaufenen Kalenderjahr war der Mittelstürmer in 43 Partien an 40 Treffern direkt beteiligt. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.