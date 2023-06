Poker mit Milan: Bologna setzt Arnautovic-Preis fest

Der FC Bologna will sich den Abgang von Toptorjäger Marko Arnautovic zum AC Mailand vergolden lassen. Laut ‚calciomercato.com‘ fordert der Klub satte sieben bis acht Millionen Euro für den 34-jährigen Torjäger, der noch bis 2025 unter Vertrag steht. Die Rossoneri stehen in kontinuierlichem Kontakt mit dem Arnautovic-Umfeld, mit Bologna saß der AC dem Bericht zufolge noch nicht am Verhandlungstisch.

In Mailand soll Arnautovic den Abgang von Altmeister Zlatan Ibrahimovic (41) kompensieren. Milan gab am gestrigen Samstagabend den Abschied des Schweden offiziell bekannt. In der aktuellen Serie A-Saison überzeugte Arnautovic mit neun Treffern in 20 Spielen. Allerdings verpasste der Österreicher einige Partien aufgrund von Verletzungen. In der Vorsaison war der Ex-Bremer mit 14 Treffern in 30 Ligaspielen ähnlich erfolgreich vor dem Tor.

