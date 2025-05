Neuer Sportdirektor für Milan

Der AC Mailand darf sich höchstwahrscheinlich auf einen neuen Sportdirektor freuen. Laut den Transferjournalisten Matteo Moretto und Fabrizio Romano wird Igli Tare den Posten übernehmen. Demnach steht eine Einigung mit den Rossoneri kurz bevor, lediglich letzte Details seien noch zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Lombardei soll Tare die stolzen Mailänder wieder an die Spitze des italienischen Fußballs führen. In der Vergangenheit war er bereits für Lazio Rom tätig.