Kane lässt Zukunft offen

Harry Kane hat ein Treuebekenntnis zu seinem Klub Tottenham Hotspur vermieden. Am Samstag sagte der Torjäger (160 Premier League-Tore) im Kreise der englischen Nationalmannschaft: „Ich denke, das ist eine Frage, die im Moment schwer zu beantworten ist. Bis Ende des Sommers will ich mich voll auf die Arbeit auf dem Platz fokussieren. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.“

Zuletzt war Kane mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Sollte der bisher noch titellose 27-Jährige tatsächlich auf den Markt kommen, stünden wohl zahlreiche Top-Klubs Schlange. Problem: Spurs-Boss Daniel Levy ist als besonders harter Verhandlungspartner bekannt. Kanes Vertrag in Nordlondon ist noch bis 2024 datiert. Zuletzt wurde eine potenzielle Ablöse von 173 Millionen Euro in den Raum geworfen.