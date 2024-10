Carvajal-Verletzung: Holt Real im Winter Ersatz aus der Bundesliga?

Real Madrid blickt auf der Suche nach einem kurzfristigen Ersatz für Dani Carvajal auch in die Bundesliga. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, diskutierten die Königlichen über einen Wintertransfer von Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Blatt zufolge gab es bereits „im Frühjahr und Sommer Kontakt“ zur Seite des Niederländers. Am Ende holte Real aber keinen neuen Rechtsverteidiger. Frimpong, so viel ist überliefert, zeigt sich mehr als offen für den Schritt zu einem absoluten Topklub.

Lese-Tipp

Großer Ärger um Mbappé | United setzt auf Tuchel

Frimpong-Klausel gilt nur im Sommer

Und der Vertrag des 23-Jährigen in Leverkusen gibt das durchaus auch her. Frimpong ist zwar noch bis 2028 an den Doublesieger gebunden, darf aber für festgeschriebene 40 Millionen Euro wechseln. Problem: Diese Ausstiegsklausel gilt nur im Sommer. Und im vergangenen zog sie niemand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Will Real den torgefährlichen Flügelflitzer nun schon im Januar haben, ist der Preis frei verhandelbar. Und Leverkusen hat keinerlei Not, Frimpong für 40 Millionen oder weniger abzugeben. Im Gegenteil: Für die Werkself ist der Sprinter immens wichtig.

Passt Frimpong zu Real Madrid?

Gegen einen Real-Wechsel spricht zudem die Tatsache, dass Frimpong sich in einer Grundordnung mit Dreier- respektive Fünferkette – wie sie Bayer praktiziert – wesentlich wohler fühlt als in einer Viererkette. Diese kommt jedoch standardmäßig unter Carlo Ancelotti bei Real zum Einsatz. Als weiterer namhafter Kandidat wurde zuletzt Trent Alexander-Arnold (26) von spanischen Medien ins Spiel gebracht.