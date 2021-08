Schnappt sich Leipzig Toptalent Cherki?

RB Leipzig könnte sich bald die Dienste eines großen Talents sichern. Auf etwas ungewöhnliche Art und Weise wurde bekannt, dass die Sachsen angeblich vor der Verpflichtung von Rayan Cherki stehen. Berater César Boaventura verkündete auf Instagram, dass er den Transfer des 17-Jährigen von Olympique Lyon zum Bundesligisten bald abschließen werde.

Auch nach erneuter Nachfrage bestätigte der Spielervermittler, dass er an dem Deal arbeite und Cherki Lyon verlassen darf. Zuletzt kamen Spekulationen auf, der französische Jugendnationalspieler hätte sich mit Peter Bosz zerstritten. Dies hatte der Lyon-Trainer aber bereits dementiert.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Cherki wettbewerbsübergreifend auf 30 Einsätze für die erste Mannschaft von Lyon. Eine beeindruckende Bilanz für einen Spieler, der erst in einer Woche die Volljährigkeit erreichen wird. In Lyon besitzt der Rechtsfuß noch einen bis 2023 gültigen Vertrag. Ein Transfer wäre für die Leipziger offensichtlich sehr teuer.

