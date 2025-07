Super-GAU: Palace fliegt aus Europa League

Bei Olympique Lyon und Crystal Palce gilt des einen Freud, des anderen Leid. Denn wie die UEFA am heutigen Freitagnachmittag bekanntgibt, wird den Eagles die Teilnahme an der kommenden Europa League-Saison verwehrt. Der FA-Cup-Sieger muss dafür in der Conference League antreten. Grund dafür ist das Urteil dieser Tage zugunsten von Lyon, das dem Zwangsabstieg in die Ligue 2 entgeht, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Da beide Klubs zur selben Mehrheitsgesellschaft gehören, sieht die UEFA die einen Verstoß gegen die Wettbewerbsordnung.

„Aus diesem Grund hat die Erste Kammer der CFCB entschieden: Die Zulassung von Olympique Lyonnais zur UEFA Europa League 2025/26 zu akzeptieren; und die Zulassung von Crystal Palace zur UEFA Europa League 2025/26 abzulehnen und die Zulassung von Crystal Palace zur UEFA Conference League 2025/26 zu akzeptieren. Gegen diese Entscheidung kann gemäß den Artikeln 62 und 63 der UEFA-Statuten vor dem Sportschiedsgericht Berufung eingelegt werden.“ Sollte die Entscheidung Bestand haben, rückt Nottingham Forest als stellvertretendes Premier League-Team in die Europa League hoch und tauscht mit Palace die Wettbewerbe.