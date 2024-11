Luis Enrique und Atlético: Ein Wunsch in ferner Zukunft

Atlético Madrid hat, sollte Diego Simeone den Verein einmal verlassen, Luis Enrique als Wunschkandidaten für die Nachfolge im Blick. Wie die spanische Sportzeitung ‚as‘ berichtet, ist das Interesse der Colchoneros am 54-Jährigen nie abgeklungen.

Bereits 2011 stand Atlético kurz vor der Verpflichtung von Luis Enrique, entschied sich letztlich aber doch für Gregorio Manzano, den 2012 dann Diego Simeone beerbte. Mit dem Argentinier schreiben die Rojiblancos seitdem eine Erfolgsgeschichte, Simeone steht in Madrid noch bis 2027 unter Vertrag. Luis Enrique wiederum sitzt bei PSG ebenfalls noch fest im Sattel. In naher Zukunft scheint ein Wechsel auf Atléticos Trainerstuhl also nicht in Sicht. Am Mittwoch (21 Uhr) treffen Atlético und PSG im Parc des Princes aufeinander.