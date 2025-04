Brighton holt Talent aus Sunderland

Brighton & Hove Albion hat Thomas Watson verpflichtet. Der 18-Jährige unterschreibt bei den Seagulls einen Vertrag bis 2029 und soll dem Vernehmen nach rund zwölf Millionen Euro kosten. In Sunderland kommt Watson bislang auf 14 Pflichtspiele (zwei Tore).

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Beginn der Saison kam der englische U18-Nationalspieler vornehmlich in der zweiten Mannschaft des AFC zum Einsatz und sorgte dort für Furore. In der Championship wird Watson meist eingewechselt, zwischenzeitlich fehlte er lange verletzt. „Tommy ist ein aufregendes Talent, das wir schon lange beobachtet haben. Er hat eine hervorragende Debütsaison mit Sunderland“, so David Weir, Technischer Direktor der Seagulls.