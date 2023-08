Finale Einigung: Neymar-Transfer vor dem Abschluss

Al Hilal ist in den Verhandlungen um Neymar (31) der finale Durchbruch gelungen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, ist sich der Klub aus Saudi-Arabien sowohl mit dem Spieler als auch mit Paris St. Germain einig geworden. Auch die ‚L’Équipe‘ berichtet.

Neymar wird am heutigen Montag den Medizincheck absolvieren, dieser soll noch in der französischen Hauptstadt stattfinden. Im Laufe der Woche wird der Brasilianer dann in Riad erwartet. Dort winkt ein Zweijahresvertrag – Gerüchte ums Gehalt reichen von 160 bis 200 Millionen Euro pro Jahr.

Die Ablöse für den einstigen 222-Millionen-Einkauf soll bei etwas unter 100 Millionen Euro liegen. Bei Al Hilal trifft Neymar unter anderem auf Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom und Rúben Neves.