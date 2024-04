Eintracht: Weiterer Zuschlag für Ekitike

Eintracht Frankfurt könnte die Verpflichtung von Hugo Ekitike teurer zu stehen kommen als bisher angenommen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, sind zwischen der Eintracht und Paris St. Germain Bonuszahlungen in Höhe von 4,5 Millionen Euro vereinbart. Allerdings weist die Zeitung auch darauf hin, dass die vollen Prämien nur schwierig zu erreichen seien.

Zusätzlich haben sich die Franzosen ein Weiterverkaufsrecht von 20 Prozent an dem Stürmer gesichert. Zuletzt war von 30 Prozent die Rede. Ekitike kam in den vergangenen Wochen immer besser in Fahrt und brachte die Adler am vergangenen Wochenende mit seinem Treffer zum 2:1 gegen den FC Augsburg (Endstand 3:1) auf die Siegerstraße.