Falcao kehrt Rayo den Rücken

Torjäger Radamel Falcao verlässt Rayo Vallecano im Sommer. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wird der 38-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Bei Rayo verbrachte der Kolumbianer die vergangen drei Jahre.

Einen potenziellen Abnehmer für El Tigre nennt das Blatt nicht. Falcao musste in seiner Zeit beim Aufsteiger immer wieder mit Verletzungen aussetzen. In der La Liga stand der Stürmer in der aktuellen Spielzeit 18 Mal auf dem Platz, traf dabei aber lediglich einmal ins Schwarze.