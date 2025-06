Carreras nominiert: Benfica erhöht Druck auf Real

In den Verhandlungen über einen Transfer von Álvaro Carreras fährt Benfica nun eine harte Linie. Die ‚Marca‘ berichtet, dass die Portugiesen den spanischen Außenverteidiger für die Klub-WM einplanen und der 22-Jährige am heutigen Sonntag mit der Mannschaft in die USA reisen wird. Damit wird verhindert, dass Carreras kurzfristig zum Medizincheck nach Madrid reisen und einen Wechsel abschließen kann.

Benfica erhofft sich, dass Real dem Druck nicht standhält und die aktuelle Offerte so aufbessert, dass sie den Forderungen des Klubs aus Lissabon entspricht. Da Real allerdings auch Teil der Klub-WM in den USA sein wird, könnte ein möglicher Deal auch vor Ort abgeschlossen werden. Die Königlichen hätten den Linksfuß gerne schon beim Großturnier auf dem nordamerikanischen Kontinent in den eigenen Reihen.