PSG forciert Zabarnyi-Transfer

Paris St. Germain arbeitet intensiv an einem schnellen Transfer von Ilya Zabarnyi. Nach FT-Informationen versuchen die Franzosen, den 22-jährigen Innenverteidiger vom AFC Bournemouth noch vor Ende des zusätzlichen Transferfensters zu verpflichten. Gespräche über einen Deal laufen.

Zabarnyi selbst hat ebenfalls großes Interesse an einem Wechsel zu PSG und möchte diesen so schnell wie möglich über die Bühne bringen, damit er Teil des Kaders bei der Klub-WM sein kann. Obwohl beide Profis dieselbe Position bekleiden, hat ein möglicher Transfer von Zabarnyi keine Auswirkung auf das Interesse der Pariser an Min-jae Kim (28) vom FC Bayern.