Skriniar zurück nach Italien?

Milan Skriniar könnte in die Serie A zurückkehren. Wie Transferjournalist Alfredo Pedullà berichtet, bekundet Meister SSC Neapel starkes Interesse an der Verpflichtung des Innenverteidigers. Dort wünscht sich Trainer Antonio Conte eine Zusammenarbeit mit Skriniar. Stand jetzt kehrt der 30-Jährige nach seiner Leihe bei Fenerbahce zu seinem Stammverein Paris St. Germain zurück. Ein erneuter Wechsel in die Türkei ist ebenfalls möglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn wie Pedullà weiter berichtet, rechnet sich Fenerbahce gute Chancen auf ein erneutes Geschäft mit PSG aus. Auch Stadtrivale Galatasaray hat Skriniar auf dem Zettel. Im Winter war der Slowake auf Leihbasis zu Fenerbahce gewechselt und verpasste kein einziges Pflichtspiel (23 Einsätze) für das Team von Trainer José Mourinho. An Paris ist Skriniar vertraglich noch bis 2028 gebunden. In Italien lief der Rechtsfuß in der Vergangenheit für Sampdoria Genua und Inter Mailand auf.