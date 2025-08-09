Nach Millot-Absage: Atlético verpflichtet Raspadori

Giacomo Raspadori (25) wagt erstmals in seiner Laufbahn den Sprung aus seiner italienischen Heimat. Laut Fabrizio Romano ist der Wechsel des Offensivspielers zu Atlético Madrid beschlossene Sache. Die Rojiblancos überweisen an die SSC Neapel eine Ablöse in Höhe von 22 Millionen Euro, die durch etwaige Boni um weitere vier Millionen Euro ansteigen kann.

Das Trainingslager von Napoli habe Raspadori bereits verlassen, um sich auf den Weg in die spanische Hauptstadt zu machen. Atlético hat mit dem italienischen Nationalspieler (40 Länderspiele) die gesuchte Verstärkung für die Offensive gefunden. Die Colchoneros hatten zuletzt bei Wunschspieler Enzo Millot (23) vom VfB Stuttgart eine Abfuhr kassiert, den Franzosen zieht es stattdessen zu Saudi-Klub Al Ahli.