Gittens-Poker: BVB mit hoher Forderung

Während der FC Chelsea mit aller Macht versucht, Borussia Dortmund von einem Verkauf von Jamie Gittens zu überzeugen, versuchen die Schwarz-Gelben offenbar, möglichst hohe Einnahmen aus dem Deal zu generieren. Wie viel genau die Dortmunder für den 20-Jährigen verlangen, ist nicht vollends klar. Während ‚Bild‘ davon berichtet, dass der BVB gegenüber Chelsea rund 70 Millionen Euro als Preis kommuniziert hat, hält ‚Sky‘ mit vergleichsweise freundlicheren 50 bis 60 Millionen Euro dagegen.

Die Verhandlungen zwischen den Parteien laufen jedenfalls auf Hochtouren und Chelsea arbeitet bereits an einem optimierten zweiten Angebot für den jungen Flügelstürmer. Da die Engländer den Transfer gerne noch vor der Schließung des Transferfensters am Dienstag eintüten wollen, gehen die Borussen mit einer guten Position in die Gespräche.