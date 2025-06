Zweites Angebot für Gittens: Chelsea unter Druck

Bei Jamie Gittens stehen derzeit alle Zeichen auf Abschied. Der Flügelstürmer von Borussia Dortmund hat sich mit dem FC Chelsea bereits auf einen langfristigen Siebenjahresvertrag geeinigt. Zwischen den Vereinen herrscht aber noch kein Konsens. Das erhöht den Druck auf die Blues, die den 20-Jährigen gerne noch bis zum Ende der ersten Sommer-Transferphase am Dienstag verpflichten würden.

Deshalb werden die Chelsea-Bosse wohl zeitnah ein verbessertes abgeben. Fabrizio Romano berichtet davon, dass die Londoner vor allem über das Bonusmodell am Deal schrauben wollen. Die von Chelsea vorgeschlagene Ablöse von 35 Millionen wurde seitens der Dortmunder postwendend abgelehnt. Ob der Sockelbetrag beim zweiten Angebot deutlich höher ausfallen wird, ist nun fraglich.

Unter Umständen einigen sich die Vereine auf leicht zu erreichende Boni. Die bessere Verhandlungsposition hat dabei definitiv der BVB. Gittens ist noch bis 2028 an die Schwarz-Gelben gebunden und die Zeit bis der Transfermarkt am Dienstagabend schließt, spielt den Borussen ebenso in die Karten.