Auch Stuttgart interessiert: BVB mit Chelsea-Verteidiger einig

Borussia Dortmund braucht defensive Stabilität, das wurde beim Jahresauftakt gegen Bayer Leverkusen (2:3) am Freitag nur allzu deutlich. Julian Ryerson und der junge Yannik Lührs bildeten die Innenverteidigung, nach 19 Minuten hatte der BVB schon drei Gegentreffer kassiert.

Deshalb scheinen die Verantwortlichen sich nach Verstärkungen umzuschauen und sind dabei offenbar beim FC Chelsea fündig geworden. Wie ‚Sky‘ und der ‚kicker‘ übereinstimmend berichten, will Dortmund Renato Veiga vom FC Chelsea verpflichten. ‚Sky‘ zufolge haben sich der BVB und Veiga bereits mündlich geeinigt, die Dortmunder streben eine Leihe mit Kaufoption an.

Veiga, an dem auch der VfB Stuttgart interessiert sein soll, ist bei den Blues nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten. Der 21-Jährige hatte 2023 schon einmal in der Bundesliga gespielt, damals für den FC Augsburg. Der portugiesische Nationalspieler ist defensiv variabel einsetzbar, könnte beim BVB aber allen voran die Lücke in der Innenverteidigung schließen. Vertraglich ist Veiga noch bis 2031 an den FC Chelsea gebunden.