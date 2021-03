Medien: Favre Trainerkandidat bei Celtic

Lucien Favre könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Nach der Entlassung bei Borussia Dortmund im Dezember des vergangenen Jahres hat der schweizerische Übungsleiter nun offenbar ein neues Engagement ins Auge gefasst.

Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, bekundet der 63-Jährige Interesse am Trainerjob bei Celtic Glasgow. Ex-Coach Neil Lennon wurde beim schottischen Serienmeister Ende Februar entlassen, seitdem ist Celtic auf Trainersuche. Aktuell steht interimsweise der ehemalige Assistenzcoach John Kennedy an der Seitenlinie. Als Alternativen zu Favre nennt die Boulevardzeitung unter anderem Thierry Henry und Roy Keane.

Nach zuletzt neun Meisterschaften in Folge zog man in der abgelaufenen Spielzeit gegenüber den Glasgow Rangers den Kürzeren, landete mit 20 Zählern Rückstand hinter dem Stadtrivalen auf Rang zwei. Aus Favres Sicht sicherlich reizvoll: Die Platzierung berechtigt für die Teilnahme an der Champions League-Qualifikation für die nächste Saison.