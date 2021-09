Juve: Dybala-Verlängerung hakt weiter

Die Vertragsverlängerung von Paulo Dybala bei Juventus Turin ist wohl doch noch nicht so nah, wie gedacht. Wie das italienische Portal ‚Calciomercato.com‘ berichtet, klafft weiterhin eine Lücke hinsichtlich der finanziellen Vorstellungen. So bietet Juve dem Bericht zufolge inklusive Boni ein Gehalt von unter zehn Millionen Euro, während die Seite des Argentiniers zwölf Millionen Euro fordert. In den nächsten Tagen steht nun eine weitere Verhandlungsrunde an.

Allzu viel Zeit sollten sie die Parteien allerdings nicht mehr lassen. Bereits im kommenden Sommer läuft das Arbeitspapier des 27-jährigen Offensivkünstlers aus. Ist im Winter noch keine Einigung gefunden, darf Dybala einen Vorvertrag bei einem neuen Klub unterschreiben und im Sommer 2022 ablösefrei wechseln.