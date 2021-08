Dybala & Juve kommen sich näher

Die Vertragsverlängerung von Paulo Dybala bei Juventus Turin wird immer konkreter. Einem ‚Tuttosport‘-Bericht zufolge unterscheiden sich die Vorstellungen der beiden Parteien allerdings noch in puncto Bonuszahlungen. Demnach fordert der Argentinier zehn Millionen Euro plus mögliche Aufschläge, während Juventus zehn Millionen inklusive Aufschläge bietet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das aktuelle Arbeitspapier des 27-Jährigen in Turin läuft im kommenden Sommer aus. Sowohl Juve als auch Dybala halten an einer weiteren Zusammenarbeit fest und wollen sich bis zum Ende des Monats geeinigt haben. Bereits seit 2015 steht der Offensivspieler in Turin unter Vertrag. In 254 Einstätzen gelangen ihm 100 Tore und 41 Vorlagen.