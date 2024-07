Bericht: Neuer Kandidat für die Tah-Nachfolge

Jonathan Tah will zum FC Bayern, das ist verbrieft. Bei Bayer Leverkusen läuft deshalb die Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Als aussichtsreichster Kandidat gilt aktuell Josip Sutalo (24) von Ajax Amsterdam, wenngleich auch das Bemühen um den kroatischen EM-Fahrer von Komplikationen begleitet wird.

Spanische Medien bringen einen neuen potenziellen Tah-Nachfolger ins Spiel. Wie die ‚as‘ berichtet, zeigt Bayer Interesse an Mario Gila von Lazio Rom. Der 23-Jährige ist ehemaliger spanischer U21-Nationalspieler, pfeilschnell und hat Stärken im Spielaufbau. An die Römer ist er noch bis 2027 gebunden.

Allein mit ihrem Interesse ist die Werkself aber nicht. Laut ‚as‘ ist auch Real Madrid an Gila dran, der zwischen 2019 und 2022 bei den Königlichen in der Jugend und der zweiten Mannschaft spielte. In der spanischen Hauptstadt soll der Rechtsfuß der Plan B sein für den Fall, dass Wunsch-Innenverteidiger Leny Yoro (18) vom OSC Lille doch nicht kommt.

Auch Juventus Turin und Inter Mailand haben Gila dem Bericht zufolge ins Visier genommen. Namhafte Konkurrenz für Bayer, das also Überzeugungsarbeit leisten müsste, um den Spanier für einen Transfer zur Werkself zu begeistern.