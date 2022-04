Nawrocki nach Leverkusen?

Derzeit ist Maik Nawrocki noch von Werder Bremen an Legia Warschau ausgeliehen. Weil sich der Abwehrspieler in der Ekstraklasa mit guten Leistungen präsentiert, kündigte Legia-Sportdirektor Jacek Zielinski zuletzt an, die Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro ziehen zu wollen. Dass Nawrocki in der kommenden Saison dann auch in Warschau aufläuft, ist trotzdem nicht in Stein gemeißelt.

Nach Informationen der ‚DeichStube‘ steht der 21-Jährige bei Bayer Leverkusen auf der Liste. Neben dem Bundesligisten haben auch Klubs aus Italien, Belgien und den Niederlanden erstes Interesse angemeldet, heißt es weiter. Dass Legia Nawrocki nach dem Ziehen der Kaufoption umgehend weiterverkauft, sei zumindest eine Möglichkeit.

Ganz aus dem Rennen seien aber auch die Bremer nicht. Die Grün-Weißen haben dem Bericht zufolge die Möglichkeit, Nawrocki zurückzuholen, sollte Legia die Kaufoption ziehen. Akzeptieren die Polen ein Angebot über einen gewissen Betrag, müsste Legia eine Offerte der Bremer über die gleiche Summe automatisch annehmen.